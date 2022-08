Professor Gilberto Santana de Alencar lança livro nesta quarta-feira

O Professor e Pedagogo Gilberto Santana de Alencar lança seu livro “Muito além da Bahia – temas e figuras em Capitães da Areia” nesta quarta-feira, dia 10 de agosto. O livro, que tem como conteúdo a sua dissertação de mestrado, traz uma análise da obra “Capitães da Areia”, do escritor Jorge Amado.

Nela, o autor, popular conhecido como “Gilbertinho”, discorre sobre a questão da literatura e sociedade, comenta sobre o escritor como intelectual orgânico, avalia o contexto histórico e literário do Brasil na década de 1930, e ainda os temas e as figuras presentes no livro “Capitães da Areia”.

A data do lançamento, 10 de agosto, foi escolhida pois marca os 110 anos de nascimento de Jorge Amado. O escritor baiano nasceu em Itabuna, em 10 de agosto de 1912 e faleceu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Ele é um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos.

O Professor Gilberto Santana de Alencar é Servidor Público Municipal e Estadual, atuante no movimento estudantil, sindical e social. Já escreveu diversos artigos publicados em jornais. Participou, sendo membro fundador, da Associação Mourãoense de Escritores (AME), e da comissão que organizou a fundação da Associação Mourãoense de Letras (AML).

O lançamento do livro “Muito Além da Bahia – Temas e figuras em Capitães da Areia” acontece quarta-feira, dia 10 de Agosto, às 19 horas, no auditório do Sindiscam, rua Mato Grosso, 2712, Centro, Campo Mourão.