Procon vai multar operadoras por fios soltos nas ruas de Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão fechou uma parceria definitiva com a Copel (Companhia Paranaense de Energia elétrica) e com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade urbana da Prefeitura para enfrentar a crescente problemática de cabos e fios soltos na cidade.

Em uma reunião realizada nesta terça-feira, as três entidades concordaram em unir forças para identificar, documentar e punir casos de cabos desordenados nas vias públicas. A colaboração visa mitigar riscos à segurança e saúde dos consumidores, com o Procon aplicando multas, embargos, interdições, cassação de alvarás e outras medidas punitivas contra as empresas responsáveis.

Para o Diretor do Procon, Sidnei Jardim, essa é uma medida inédita que busca somar forças com outros órgãos e entidades públicas para solucionar um problema antigo enfrentado pelos consumidores diariamente. A Copel e a Secretaria Municipal identificarão os fios por fotos ou outro meio de prova, ao passo que o Procon aplicará as medidas cabíveis contra as empresas que insistirem em desrespeitar a legislação consumerista.

Essa é uma iniciativa do Procon e surge após exaustivo estudo em resposta à alta demanda de reclamações sobre cabos soltos. A expectativa é que a parceria gere impactos positivos na segurança e qualidade de vida dos moradores de Campo Mourão, evidenciando o compromisso conjunto das instituições envolvidas.

Participaram da reunião Ricardo Carvalho – Gerente Regional da Copel, Ireno Pereira – Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Sidnei Jardim – Diretor do Procon, entre outros membros dos três órgãos.