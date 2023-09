Procon recomenda mais segurança nos mercados de Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão emitiu recomendação administrativa aos supermercados da cidade para que reforcem a segurança de seus estacionamentos, devido a uma crescente onda de golpes conhecidos como “motor fumaçando”.

A medida vem após crescente número de reclamações e em especial pelo fato de uma consumidora ter procurado o Órgão De Proteção ao Consumidor nessa semana, relatando ter sido vítima do golpe e perdido R$ 7.800,00. O golpe tem início dentro dos estacionamentos de mercados e tem se tornado uma preocupação crescente para os consumidores.

O golpe do motor fumaçando se inicia dentro dos estacionamentos, onde o golpista despeja um produto químico no motor ou escapamento do veículo, que após ser acionado e percorrer alguns quarteirões o motor esquenta e libera fumaça excessiva, causando pânico e distração no consumidor.

Sidnei Jardim, diretor do Procon, enfatiza que “o Procon pede para os mercados reforçarem a segurança dentro dos estacionamentos, pois o que ocorre nesses espaços é de responsabilidade dos supermercados. Medidas como o aumento da vigilância, instalação de câmeras de segurança e a sensibilização dos funcionários são essenciais para coibir essas práticas e garantir a segurança dos consumidores”.

A comunidade local recebeu uma recomendação de apoio, e muitos estabelecimentos já estão tomando medidas para reforçar a segurança em seus estacionamentos, incluindo a instalação de câmeras adicionais e o treinamento de funcionários para identificar possíveis golpistas. “A ação coordenada do Procon e estabelecimentos comerciais promete aumentar a segurança, para que os consumidores possam desfrutar de uma experiência de compras segura e tranquila” finaliza Jardim.