Procon promove mutirão e palestras na Semana do Consumidor

O Procon de Campo Mourão promove a partir da próxima segunda-feira (13), algumas ações para marcar a Semana do Consumidor, alusiva ao Dia do Consumidor, que se comemora em 15 de março.

Na segunda-feira, será realizado um mutirão da Operadora Tim, na sede do Procon. Um representante da operadora vai atender consumidores que têm reclamações. Na terça, palestra para crianças sobre os direitos do consumidor na Escola Municipal Mário Quintana.

Na quarta-feira (15), comemoração do Dia do Consumidor no Procon. Na quinta haverá palestra para alunos da Escola Manoel Bandeira e na sexta (16), para a terceira idade, no Centro da Juventude.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, ressalta que ações visam aproximar ainda mais a entidade dos consumidores, especialmente com orientações. “É um trabalho permanente que fazemos, intensificado na semana dedicada ao consumidor”, ressalta o diretor.