Procon: mutirão de renegociação de dívidas termina dia 11

Consumidores superendividados que desejam renegociar suas dívidas têm até a próxima sexta-feira, dia 11 de agosto, para aderir ao Programa Renegocia, uma iniciativa liderada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Em Campo Mourão o atendimento ao consumidor é realizado pelo Procon.

O Renegocia é uma medida do Governo Federal para auxiliar os endividados a buscarem soluções para o pagamento de suas dívidas. Um dos principais enfoques desse mutirão é a prevenção do superendividamento, com a garantia do mínimo existencial, quantia de renda que fica protegida por lei.

O consumidor interessado deve acessar a página www.consumidor.gov.br. “Sabemos que algumas pessoas, principalmente as mais idosas, têm dificuldades para acessar essas plataformas digitais. Nesses casos podem procurar o atendimento presencial no Procon. Temos vários casos de consumidores que conseguiram renegociar as dívidas conforme suas possibilidades”, enfatiza o diretor do Procon, Sidnei Jardim, ao lembrar que o Procon acompanha e monitora as negociações no Renegocia.

Para participar do mutirão, é obrigatório levar documento pessoal e os contratos das dívidas. Caso não tenha, qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros. O mutirão abrange dívidas de diferentes fontes, como instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, entre outros.

Serviço: O Procon-CM está localizado na Rua Brasil, 1555 (centro).