Procon multa Caixa Econômica por demora no atendimento em C. Mourão

Após receber diversas denúncias de demora no atendimento e filas extensas, o Procon de Campo Mourão multou a agência da Caixa Econômica Federal. A reclamação dos consumidores é sobre a perda de tempo na agência bancária. Existe lei municipal que estabelece tempo máximo de 20 minutos para atendimento.

“Nós vamos intensificar a fiscalização e multar quantas vezes forem necessárias para que o consumidor seja atendido no prazo estabelecido em lei, que é de 20 minutos em dias normais e 30 minutos em véspera de feriados” explica o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Ele recomenda que o consumidor deve pegar sua senha com data e hora da chegada e autenticar com o horário que for atendido. Quem tiver denúncia de demora deve pegar a senha autenticada e ir ao o Procon (Rua Brasil, 1555), sendo que o atendimento presencial é agendado pelos telefones 1512 e 3525-2788.

“Essa perda de tempo na agência bancária pode gerar até indenização por danos morais em processo judicial, por desvio do tempo produtivo do consumidor, sendo que essa ação pode ser proposta na Justiça através do advogado de confiança do consumidor”, complementa o diretor.