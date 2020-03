Procon e bancos realizam ações na Semana do Consumidor

A Semana do Consumidor, de 9 a 13 março, será marcada em Campo Mourão por uma programação que envolverá o Procon e instituições financeiras. O “Dia do Consumidor” é comemorado nacionalmente no dia 15 de março. As ações terão a parceria da Clínica Financeira do Instituto Sicoob.

Os atendimentos serão realizados no Procon, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e nas instituições bancárias parceiras. Além dos bancos, a programação envolve as empresas de telefonia. Palestras sobre educação financeira também serão realizadas nas escolas.

Os bancos participantes serão Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú e a Cooperativa de Crédito Sicoob. As palestras abordarão a proteção ao consumidor no tocante a fraudes em geral na comercialização de produtos, bem como a nova lei federal geral de proteção de dados (LGPD).

“Estaremos prestando suporte para fortalecer o direito do consumidor, dando ênfase na educação aos consumidores, num sentido geral, abrangendo especificamente a educação financeira das crianças”, destaca Jurema Portes, coordenadora do Procon.

Programação

Dia 9

9 horas – Abertura da semana na sede do Procon/CM;

Das 9 às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

10h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Prof. Florestan Fernandes (Jd. Albuquerque – Caic);

15h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Ethanil Bento de Assis (Jd. Santa Cruz).

Dia 10

8h às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

9 horas – Atendimento exclusivo com atendente da operadora OI, na sede do Procon/CM;

10h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Professora Eroni Maciel Ribas (Lar Paraná)

13h30 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Paulo VI (Jd. Pio XII);

15h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Monteiro Lobato (Lar Paraná).

Dia 11

8 às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

19h30 – Palestra no Senac com a palestrante Dâmares Ferreira (A proteção de dados pessoais e a defesa do consumidor);

Dia 12

8 às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

14h – Palestra com Prof. Cândido Mendes (Direito do consumidor para Startup) na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

Dia 13

8 às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

10h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Parigot de Souza (Vila Teixeira);

15h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Mario de Miranda Quintana (Jd. Ione).