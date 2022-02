Procon divulga pesquisa de preços de teste rápido da Covid

O Procon de Campo Mourão realizou na manhã dessa quinta dia (3) uma pesquisa dos preços de testes rápidos de Covid. São seis locais que prestam esse serviço na cidade. A pesquisa mostrou uma variação de 67 por cento do menor para o maior preço. “Isso prova que o consumidor tem que pesquisar tudo que for fazer ou comprar no comércio”, afirma o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Os preços à vista cobrados são: Farmácia Panvel (R$ 89,90); Farmácia São João (R$ 100,00); Farmácia Droga Raia (R$ 120,00); Laboratório Exame (R$ 140,00); Laboratório Pronto Análise (R$ 150,00) e Laboratório Santa Cecília (R$ 150,00). Existem locais que o preço sai mais em conta conforme o convênio do consumidor.

Nos três laboratórios pesquisados não há necessidade de agendamento. Já nas três farmácias tem que ser agendado, no entanto há possibilidade de encaixe na falta de alguém agendado. “O Procon vai pesquisar semanalmente esse preços e informar publicamente os consumidores”, avisa o diretor.

Em razão de várias denúncias e reclamações o Procon está investigando se há abuso nos preços por parte dos prestadores do serviço. Todos foram notificados a entregar notas fiscais de compra e venda dos testes rápidos dos últimos dois meses.