Prevenção e combate ao uso de drogas intensificada nesta semana

O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (COMAD) abriu, nesta segunda-feira (26), a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao uso de Drogas. A ação, em parceria com as secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social, Núcleo Regional de Educação e Polícia Militar, está prevista na Lei Municipal nº 4.069/2019.

A abertura do evento reuniu autoridades do município na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social (Rua Brasil nº 560). Também foi realizada uma panfletagem na Praça São José. Durante a semana serão realizadas palestras ministradas por policiais da Patrulha Escolar e servidores do CAPS-AD em seis escolas estaduais sobre os perigos das drogas lícitas e ilícitas.

Em Campo Mourão, segundo a Polícia Civil, a maioria dos homicídios, furtos e roubos tem relação direta ou indireta com o tráfico ou uso de drogas. Além do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde por meio dos CAPS, o município de Campo Mourão conta também com a parceria de entidades assistenciais no trabalho de prevenção, bem como tratamento.

O Dia Internacional de Combate às Drogas é celebrado em 26 de junho e visa conscientizar a população a respeito dos problemas desencadeados pela venda e pelo consumo de drogas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 2000 e 2019 houve um aumento de quase três vezes nas mortes por transtornos causados pelo uso de drogas nas Américas.