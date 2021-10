Presos da Cadeia Pública de Campo Mourão II concluem curso profissionalizante

Uma parceria entre a Secretária de Segurança Pública, o Departamento Penitenciário do Paraná e a Faculdade Fanduca e a Universal nos Presídios (UNP) possibilitaram a formação de quarenta e oito presos da Cadeia Pública de Campo Mourão II, no curso de Qualificação Profissional em Gestão em Empresas.

O curso foi disponibilizado pela plataforma EAD de ensino a distância através no telecentro da unidade, que foi realizado entre fevereiro a agosto de 2021, e contou com o apoio da Pedagoga do Complexo Social de Campo Mourão, a pedagoga, Michele Golam dos Reis, que de forma voluntária coordena a realização dos cursos.

A cerimônia de formatura aconteceu na sexta-feira (23/09) na sala de aula da Cadeia Pública de Campo Mourão II, e foi um momento inesquecível para muitos presos, que pela primeira vez tiveram a oportunidade de participar e uma cerimônia de formatura e ter o reconhecimento pelo seu esforço realizado para concluir o curso.

“Mesmo diante das restrições sanitárias, em virtude da pandemia, realizamos esforços para proporcionar aos presos o acesso a este curso, pois este tem sido o objetivo do Departamento Penitenciário do Paraná, através de parcerias como esta, e planejamento de nossos diretores buscando sempre intensificar formação educacional aos presos, preparando os para um melhor retorno à sociedade”, afirmou Luciano Brito, Coordenador Regional de Maringá e Cruzeiro do Oeste.

Para o representante da Universal nos Presídios de Maringá, pastor José Alexandre Pereira, “quando você dá uma oportunidade às pessoas privadas de liberdade, como essa, oferecendo cursos profissionalizantes, você está dando oportunidade para um público no qual muitas pessoas não acreditam. Por isso, esta parceria, entre Fanduca e a Universal nos Presídios, tem buscado por essa ressocialização”.

Já o Diretor da unidade, Arnobe Lemes, ressaltou, “os presos que participam dessas atividades educacionais tem uma melhoria considerável em seu comportamento, e é isso que buscamos a ressocialização dos apenados”.