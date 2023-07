Presidente do CRCPR na Unespar/Campo Mourão

“Competências e habilidades exigidas do profissional contábil contemporâneo” é o tema da palestra técnica que o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), Laudelino Jochem, profere nesta quarta-feira (12/7), a partir das 19h30min, no anfiteatro do campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Campo Mourão.

A palestra é aberta a acadêmicos, profissionais da área e outros interessados. Através do link https://forms.gle/ vXghaaFxG2EC1tRs6 podem ser feitas as inscrições para a obtenção do certificado. Mais informações podem ser obtidas junto à coordenação do curso de Ciências Contábeis da Unespar/Campo Mourão.

EVENTO

Campo Mourão sedia, nesta quarta-feira, a partir das 17 horas, o evento “CRC em Sua Região”, direcionado a profissionais e empresários contábeis locais e da região. Será realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e estarão presentes as principais lideranças da entidade estadual.