Prêmios sorteados na campanha de Natal serão entregues nesta quarta

O veículo Renault Kmid Intense que a Associação Comercial e Industrial (Acicam) sorteou na campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”, será entregue nesta quarta-feira (10/2), às 10 horas. Com uma compra realizada no Supermercado Carreira, Hismoia A. Nascimento foi o consumidor contemplado com o prêmio principal da promoção no sorteio realizado no dia 8 de janeiro, em evento realizado na praça da Catedral de São José.

A solenidade de entrega do veículo pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, vai acontecer na empresa MG Veículos Multimarcas (ruía Panambi, 1441 – centro). Também serão entregues outros 24 prêmios sorteados no início de janeiro. A cerimônia contará com a presença ainda de representantes das empresas que patrocinaram a tradicional campanha, autoridades e lideranças empresariais locais.

GANHADORES

Estes foram os prêmios sorteados no dia 8 de janeiro, os seus ganhadores e onde realizaram a compra premiada: Bicicletas aro 26 18 V – Maria Fernanda Geron (AM Joalheiro), Leandro Cassiano (Princesinha Vest), Mauro C. de Oliveira (Panificadora Fiorella), Igor Luiz Leadik (Condor Hipermercado), Vanda dos Santos (Paraná Supermercados), Aluano F. Juk, Fábio W. Clarimundo (Máximo 10), Naine C. Pereira (Paraná Supermercados), Juliano Barbosa (Riva Modas), Rafael de Almeida Oliveira (Supermercado Carreira) e Hugo Leonardo Ferreira (Auto Posto São Miguel).

Também serão entregues cinco tablet’s Hyunday: Carina T. Pereira (Paraná Supermercados), Sirlei B. Geraldo (Armarinhos Brasil), Gildete R. Wolf (Paraná Supermercados), Marli de Souza Alves (Center Calçados) e Pedro Pacheco Rocha (Armarinhos Brasil).

Outros contemplados na campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”: TV’s Philco 32 Smart – Francisco S. Dos Santos (K’Ruda Coutry), Ana Paula Amorim da Silva (Cia do Guardanapo), Jennifer Rodrigues Pereira (Paraná Supermercados), Juliana Salonski (Sapataria Paulista) e Júlia Quezia Nunes; Videogames PS4 SNY – Sandra Aparecida E. dos Santos (Zacarias Veículos), Rosemeire Zaganski (Máximo 12).

A campanha teve o patrocínio da Coamo Alimentos, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Sicoob e Coopercard, além de parceria com a prefeitura de Campo Mourão.