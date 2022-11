Premiados os vencedores de Concurso de Poesias 2022

A Fundação Cultural realizou na semana passada a premiação aos vencedores do Concurso de Poesias Campo Mourão 2022, promovido pela Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello. A premiação somou R$ 5 mil (R$ 750 para os primeiros de cada uma das modalidades). Este ano foram inscritas 151 poesias, das quais 18 com o tema Campo Mourão e as demais poesias livres.

Na temática Livre a vencedora foi Juliana Cristina de Freitas Rocha, seguida de Denise Aparecida Barbosa (2º) e Araceles Aragão (3º). Na temática “Campo Mourão” Marinaldo Alves de Lima ficou em 1º lugar; Sirlene Silveira em 2º e André Telucazu Kondo, em 3º.

Os prêmios de melhor interpretação ficaram com Henrique Custódio de Oliveira Biscaia (1º); Lilian Souza de Araújo (2º) e Kadu Florêncio Jechneralski (3º). Para a Interpretação os prêmios foram de R$ 500,00; R$ 400,00 e R$ 300,00.

Este ano o concurso fez parte da programação dos 75 anos de emancipação política de Campo Mourão. O objetivo é incentivar a criatividade literária através do gênero poético, fomentar a escrita e estimular a leitura; promover o surgimento de novos talentos literários e exaltar e homenagear a cidade por meio de criações poéticas.