Pregões presenciais e eletrônicos programados em Campo Mourão

O Observatório Social do Brasil (OSB) divulgou as licitações que a prefeitura de Campo Mourão agendou para as próximas semanas, destinadas à aquisição de produtos e a contratação de serviços diversos. Estão marcados pregões presenciais e eletrônicos para suprir demandas nas áreas da ação social, saúde, educação, informática, trânsito e urbanismo.

No próximo dia 19, às 9 horas, será realizado pregão eletrônico com o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços especializados de lavanderia hospitalar com fornecimento do enxoval para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Outro pregão eletrônico, marcado para o dia 20, às 9 horas, destina-se a aquisição de veículos tipo furgão (ambulância tipo A – simples remoção) e tipo van (para no mínimo 10 passageiros e com acessibilidade para cadeirante) destinados aos atendimentos da Secretaria da Saúde (registro de preços).

Para o próximo dia 24 estão marcados dois pregões. Às 9 horas acontece pregão eletrônico para aquisição futura e parcelada de equipamentos e materiais de informática a serem utilizados pelas secretarias municipais. Já às 10 horas acontece pregão presencial para a contratação de empresa especializada de prestação de serviços médicos na especialidade de perícias médicas ou medicina e segurança no trabalho para atendimento aos servidores municipais.

A programação prevê um pregão presencial para o dia 25, às 10 horas, com a finalidade de adquirir gêneros alimentícios -não perecíveis – para alimentação escolar (registro de preços). No dia 26, às 9 horas, será realizado pregão eletrônico para aquisição de oxigênio medicinal para pacientes atendidos pela Secretaria da Saúde (registro de preços). Às 10 horas vai acontecer pregão presencial destinado à contratação de empresa para manutenção de canteiros, praças, parques e outros espaços públicos.

Mais dois pregões eletrônicos estão marcados pela prefeitura de Campo Mourão para o dia 27: 9 horas – aquisição de materiais (tintas acrílica e solvente) para os serviços de sinalização horizontal viária para Diretoria de Trânsito – Diretran (registro de preços); 10 horas – aquisição de material pedagógico para atender as necessidades do ambulatório de saúde mental.

No dia 28, às 9 horas, será realizado pregão eletrônico para a aquisição de material de copa e cozinha, cama, mesa e banho destinados a equipar a Casa de Passagem.