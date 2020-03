Prefeitura terá recesso na próxima sexta-feira

As repartições públicas municipais de Campo Mourão estarão fechadas na próxima sexta-feira, dia 20 de março, após o feriado municipal de São José, padroeiro de Campo Mourão, comemorado nesta quinta-feira, dia 19. Portanto, o atendimento ao público será retomado apenas na segunda-feira, dia 23.

O recesso foi determinado por decreto do prefeito Tauillo Tezelli em razão das medidas de prevenção para o enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19). A Secretaria de Educação, incluindo todas as escolas municipais e Centros de Educação Infantil (CMEI’s), também está contemplada com o recesso.

Já a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a Divisão de Transportes de Saúde, o Cemitério Municipal e Serviços de Vigilância Patrimonial e demais serviços emergenciais prestarão atendimento durante o feriado e no dia de recesso.