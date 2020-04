Prefeitura recomenda isolamento total entre 23h e 6h

O novo decreto publicado ontem no Diário Oficial do Município de Campo Mourão traz inúmeras obrigações, mas também recomendações à população, como medida de conter o avanço do coronavírus.

Uma delas é que todos permaneçam em casa, no período das 23h e 6h da manhã. Já crianças menores de 12 anos e idosos acima de 70 deverão permanecer obrigatoriamente isolados o dia todo.

Outra mudança, com a reabertura do comércio será no transporte público, que passa a circular no período das 6h ás 10h e das 16h ás 19h. Quem sair na rua deve usar máscara.

Há setores que poderão reabrir a partir da próxima segunda-feira, mas como restrições, como academias de ginástica, dança, pilates, entre outros.

Seguem suspensas as aulas, atividades esportivas culturais, bares restaurantes e lanchonetes (exceto delivery e drive thru), eventos públicos e privados de qualquer natureza, transporte público intermunicipal de passageiros por meio de ônibus.

Confira o Decreto completo.Decreto 8477.publicado Orgão Oficial 2519 de 16.04.2020