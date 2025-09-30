Prefeitura de Campo Mourão realizará inscrições para Castramóvel na região 2

Tutores de cães e gatos da Região 2 de Campo Mourão têm um compromisso importante neste sábado, 4 de outubro. A Prefeitura, por meio do Programa Municipal de Castração (Castramóvel), abre as inscrições para o serviço gratuito de castração de animais, uma iniciativa crucial para a saúde pública e o bem-estar animal na cidade.

O programa, que agora organiza o atendimento em duas grandes regiões para facilitar o acesso da população, foca desta vez em bairros como Jardim Albuquerque, Aeroporto, Tropical I e II, Cidade Nova, Modelo, Isabel, Santa Cruz e arredores. Moradores da Área Rural também podem aproveitar esta oportunidade e se inscrever nesta região.

Informações essenciais para inscrição:

Quando e onde se inscrever?

– Local: Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (SEMA) – Rua Amílton Tavela Borges, 159 (ao lado do Detran).

– Data: Sábado, 04 de outubro

– Horário: a partir das 8h30

A inscrição é o primeiro passo para garantir a cirurgia. Importante: os animais não devem ser levados no dia da inscrição. As cirurgias de castração para esta etapa da Região 2 estão agendadas para os dias 15 a 17 de outubro.

Quem Pode se Inscrever? (Critérios de Seleção)

Para ter acesso ao serviço gratuito, as famílias devem atender aos seguintes critérios:

– Estar inscritas em programas sociais do Governo ou ter renda de até 2 salários mínimos.

– Os animais (cães ou gatos, machos ou fêmeas) devem ter idade entre 6 meses e 7 anos.

– Há um limite de até 2 animais por endereço.

Documentos Obrigatórios

Os tutores devem levar a seguinte documentação no dia da inscrição:

– RG e CPF.

– Cartão Bolsa Família ou comprovante de renda atualizado.

– Comprovante de endereço atualizado, em nome do tutor ou de parente de primeiro grau, referente ao bairro da inscrição.