Prefeitura de Campo Mourão promove oficinas para revisão do Plano Diretor

De 29 de maio a 02 de junho, a Prefeitura de Campo Mourão realiza um ciclo de oficinas para revisão do Plano Diretor. Os eventos públicos são coordenados pela Secretaria de Planejamento e Instituto de Pesquisa e Planejamento (IPPLAN), com orientação dos técnicos da Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre).

Serão promovidos oito eventos públicos para abranger os bairros da cidade em todas as regiões. A participação é livre e gratuita para toda a comunidade, não sendo necessária inscrição prévia. Os eventos estão programados para o período noturno e os interessados podem escolher o local onde desejam participar das atividades.

Entre os temas debatidos nas oficinas estão infraestrutura, ocupação territorial, meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico.

“Precisamos definir o que queremos para nossa cidade nos anos vindouros. Por isso a necessidade da atualização do Plano Diretor, que vai nortear o planejamento das ações de interesse público. Nesse processo é fundamental a participação de quem mora na cidade para que a equipe técnica tenha subsídios para traçar esse plano de forma democrática e eficaz”, explica o prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli.

Plano Diretor

O Plano Diretor é um projeto de cidade, elaborado pelo Poder Executivo Municipal em um processo de planejamento participativo que envolve a sociedade civil.

O principal objetivo do Plano Diretor é garantir um crescimento urbano sustentável e equilibrado, promovendo a melhoria da qualidade de vida da população e preservação do meio-ambiente.

Serviço

O que: Oficinas de revisão do Plano Diretor

Quando e onde:

29/05 – 18h30 – Escola Nicon Kopko – Jd. Modelo

29/05 – 19h30 – Escola Domingos José de Souza – Jd Tropical I

30/05 – 18h30 – Escola Cidade Nova – Jd. Cidade Nova

30/05 – 19h30 – Escola Mario Quintana – Jd. Ione

31/05 – 19h – Escola Paulo VI – Jd. Pio XII

01/06 – 18h30 – Escola Florestan Fernandes – Jd. Albuquerque

01/06 – 19h30 – Associação Expresso Nordeste – Jd. Capricórnio

02/06 – 19h – Casa da Cultura – Centro