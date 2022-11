Prefeitura de Campo Mourão abre inscrições para contratações via PSS

Estão abertas, até dia 30 de novembro, as inscrições para interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores do município de Campo Mourão. As inscrições são gratuitas e só podem ser realizadas via internet, por meio do eletrônico https://g-ale.net/pss/.

As vagas oferecidas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (microárea da Vila Guarujá), Assistente Social, Auxiliar de Enfermagem, Cirurgião Dentista, Instrutor de Artes Circenses, Instrutor de Teatro, Instrutor de Modalidade Esportiva (16h semanais), Instrutor de Modalidade Esportiva (25h semanais), Médico Auditor, Médico Clínico Geral, Médico do Trabalho, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Operador de Luz, Orientador Social e Professor de Educação Infantil.

O objetivo é garantir o suprimento de pessoal por tempo determinado, nos casos de afastamentos em virtude de licenças regulamentares, demissões, exonerações, aposentadorias, falecimentos e em situações emergenciais que acarrete a necessidade temporária de empregados públicos. O edital com todas as informações está publicado no órgão oficial eletrônico do município do dia 11 de novembro.