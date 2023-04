Prefeitura convoca reunião emergencial de segurança após ataque e mortes em creche de Santa Catarina

A Prefeitura de Campo Mourão realizou uma reunião de emergência na tarde de hoje, visando discutir medidas para ampliar a segurança nas escolas municipais. A reunião foi convocada pelo prefeito Tauillo Tezelli, tendo em vista a tensão social com a tragédia ocorrida de manhã em uma creche de Santa Catarina.

Um rapaz armado com uma machadinha pulou o muro da escola, matou quatro crianças com idades entre 5 e 7 anos e deixou outras cinco feridas. Na semana passada, um adolescente de 13 anos também invadiu uma escola em São Paulo com uma faca, matou uma professora e deixou vários feridos.

Ocorrências dessa natureza e até ameaças em outras escolas, acenderam o alerta em Campo Mourão e o prefeito convocou as forças de segurança para que medidas já existentes de segurança sejam reforçadas e outras ações sejam implantadas nas escolas.

“A situação nos preocupa pela incidência de casos, por isso reunimos representantes da Polícia Militar, Civil e. Corpo de Bombeiros, para saber se tem algo a mais que podemos fazer para que os pais possam encaminhar seus filhos para a escola com mais tranqüilidade”, disse o prefeito.

Tauillo explica que a prefeitura não entende de segurança, por isso a necessidade de ouvir as forças de segurança do município. “Após essa situação em Santa Catarina convidamos as forças de segurança para saber que medidas podemos adotar. A orientação é redobrar a atenção especialmente no entorno da escola por parte de quem trabalha nos locais e maior atenção dos pais com pessoas suspeitas”, ressalta o prefeito.

Algumas medidas o município já tem tomado há algum tempo, com instalação de câmeras de monitoramento e portão eletrônico. “Estamos discutindo a implantação de portas giratórias para garantir ainda mais segurança.”

Segundo o comando do 11º BPM, a segurança pública ao entorno de colégios estaduais, escolas municipais e creches já vem sendo reforçada desde o ano passado.