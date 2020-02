Prefeito visita novo empreendimento imobiliário

A convite do empresário Nilmar Piacentini, o prefeito Tauillo Tezelli, acompanhado de vereadores, visitou o canteiro de obras do novo empreendimento imobiliário da Construtora Piacentini em Campo Mourão. A construção das casas está em fase inicial e será executado em quatro etapas, que vão totalizar mais de 600 residências. Destas em torno de 250 já foram comercializadas.

“Fiz questão de convidar o prefeito para apresentar mais esse investimento que estamos fazendo e aproveitar para agradecer a colaboração que temos recebido do poder público municipal no que se refere a questões burocráticas, que obras como essa são obrigadas a obedecer”, justificou o empresário.

Ele ressaltou que os imóveis são comercializados com prestações a partir de R$ 390,00, levando em conta fatores como idade, número de filhos e renda familiar. Segundo ele, na fase inicial as obras vão gerar cerca de 100 empregos no ramo da construção civil.

“É sempre muito importante quando vemos empresários acreditando na cidade, gerando emprego e renda e nesse caso, proporcionando oportunidade para que mais 600 famílias possam ter a casa própria em condições mais acessíveis. Como gestor público, procuramos fazer o possível para colaborar”, ressaltou o prefeito.