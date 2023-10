Prefeito Tauillo decreta luto oficial pela morte do professor Jacó Gimenes

O prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, manifestou sua tristeza e decretou luto oficial pela morte do professor Jacó Gimenes, aos 70 anos, que foi secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo do município na gestão Rubens Bueno-Tauillo Tezelli (1993-1996). Manoel Jacó Garcia Gimenes faleceu na manhã desta sexta-feira (27), no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba.

“O professor Jacó foi o grande responsável por projetos de turismo rural e gastronômico na nossa região. Com uma mentalidade sempre à frente do seu tempo trabalhou no projeto Repensando Campo Mourão e mais recentemente contribuiu no âmbito do Estado também com projetos na área do turismo. Que Deus dê a ele o descanso eterno e o consolo a todos os familiares e amigos!”, disse o prefeito.