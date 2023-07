Prazo para pagamento à vista do ISS Fixo e das Taxas de Funcionamento termina no dia 31

Empresas e prestadores de serviços que atuam em Campo Mourão devem ficar atentos: termina no próximo dia 31 de julho o prazo para o pagamento à vista do ISS Fixo (Imposto Sobre Serviços) e das Taxas de Localização e Funcionamento e de Vigilância Sanitária.

A Secretaria de Finanças e Orçamento do município disponibilizou as guias para pagamento por meio do portal de serviços da Prefeitura, no link:

https://campomourao.atende.net/autoatendimento/servicos/e-emissao-de-guias, ISS/ALVARÁ, mas caso prefira o atendimento presencial, o contribuinte pode retirar os boletos na Praça de Atendimento localizada na Rua Brasil, 1407, Centro.

Os tributos municipais podem ser pagos em cota única ou de forma parcelada. Quem optar pelo pagamento em cota única, garante 15% de desconto na taxa de Localização e Funcionamento, realizando o pagamento até o dia 31/07.