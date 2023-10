Prazo para obras no Cemitério Municipal termina em 27 de outubro

O prazo para execução de obras de construção e reformas no Municipal São Judas Tadeu para o Dia de Finados termina no dia 27 de outubro. Os serviços devem antes ser solicitados previamente junto a administração do cemitério.

Os trabalhos de pinturas e limpezas poderão ser realizados até o dia 31 de outubro. Já no Dia de Finados (2 de novembro), fica proibida qualquer tipo de obra no interior do cemitério. “Se houver um grande volume de entulhos e necessitar de caçamba, cada um tem que locar a sua”, comenta a administradora Janete Iori.

Também há regras para quem vai comercializar produtos em frente ao Cemitério Municipal nos dias 1 e 2 de novembro. Quem já é cadastrado deve renovar o cadastro até o dia 13 de outubro. Se sobrarem vagas, serão aceitos novos cadastros de 16 a 20 de outubro. As barracas ficam no espaço do estacionamento, onde também não será permitido estacionar veículos.

Outra orientação, já para o Dia de Finados, é que os visitantes não coloquem vasos ou flores que acumulem água nos túmulos e também que as embalagens de plástico sejam retiradas. Materiais que acumulam água podem servir de proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.