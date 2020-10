Prazo para construções e reformas no cemitério termina no dia 22

O prazo para a execução de construção e reformas no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, com vistas ao Dia de Finados, termina na próxima quinta-feira (22). Ainda assim, o serviço deve ser previamente solicitado na administração do cemitério.

Já serviços de pintura de túmulos, ornamentação e limpeza em geral será permitido até 31 de outubro. No dia Finados (2 de novembro), é proibido qualquer espécie de serviço no interior do cemitério.

A responsável pela administração do cemitério, Janete Iori, reforça que os protocolos de segurança da Covid-19, como uso de máscara de higienização devem ser respeitados. Quanto aos serviços no “campo santo” ela pede que as pessoas não deixem para a última hora.

“É importante que as pessoas vão adiantando esses serviços porque se deixar para fazer em cima do prazo pode não dar tempo”, lembra ela.

Ela também informa que não serão permitidos vasos ou flores que acumulem água nos túmulos e também que as embalagens de plástico sejam retiradas das flores.

Sobre a programação religiosa, não haverá a celebração da novena, como tradicionalmente acontece no cemitério, devido a pandemia do coronavírus. Já no dia de Finados, a paróquia Santa Rita de Cássia do jardim Alvorada ainda aguarda um posicionamento da secretaria de Saúde.