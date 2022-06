Prazo para alistamento militar termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para o alistamento militar obrigatório de jovens do sexo masculino que completam 18 anos este ano. O alistamento pode ser feito pela internet no site: alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar (JSM), que fica na sede da Secretaria de Assistência Social (Rua Brasil, 560). Quem perder o prazo ainda poderá alistar-se, porém, terá que pagar multa.

A responsável pela JSM, Lindaura Proença, explica que pessoas com deficiência também devem se alistar, mas podem apresentar parecer médico e solicitar o Certificado de Isenção. Isso também vale para quem é o único responsável pelo sustento da família.

Este ano o processo de seleção dos alistados começa dia 23 de agosto em Campo Mourão. Os jovens serão comunicados por email ou telefone informados no alistamento. Os 100 selecionados até o início de 2023 vão integrar as duas turmas de atiradores que recebem instruções no Tiro de Guerra durante nove meses.

Quem estiver em débito com o Serviço Militar não pode obter passaporte, ingressar como funcionário ou empregado público, prestar exame ou se matricular em qualquer estabelecimento de ensino. Também fica impedido de obter carteira de trabalho e de registrar diploma.