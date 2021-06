“Por Onde Andei”: Marcos Corpa lança autobiografia

Em evento que aconteceu na noite desta quinta-feira (17/6), no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), o médico radiologista Dr. Marcos Antonio Corpa lançou o livro autobiográfico “Por Onde Andei”. A solenidade teve público reduzido, devido a pandemia, mas foi acompanhada online por grande número de pessoas através das redes sociais.

Na abertura da cerimônia, Corpa foi surpreendido pela execução do hino do Município de Caconde/São Paulo (cidade onde nasceu) e de Campo Mourão (onde está radicado desde 1976), com a exibição de uma sequência de fotos das duas cidades. Na continuidade, amigos usaram a tribuna para falar sobre o médico, sua atuação ao longo de 45 anos em Campo Mourão, seu espírito empreendedor e sua ativa participação na comunidade.

O primeiro a prestar homenagem foi o empresário Getúlio Ferrari Júnior. Na sequência falaram o fisioterapeuta João Milton Lima e Santos, o empresário e ex-presidente da Acicam, Jintaro Ikeda; a empresária Maria da Conceição Montans Baer, o médico Francisco Fernandes Claudino e o advogado Roberto Brzezinski. Em nome da família falou a filha Ana Cristina Corpa Farias.

A noite de autógrafos prosseguiu com o pronunciamento de Marcos Corpa, que falou sobre suas origens, os estudos na Universidade Federal do Paraná e no Rio de Janeiro, a fixação de raízes em Campo Mourão e suas viagens pelo mundo. Ao final, entregou os dois primeiros livros aos netos e a esposa Derci Corpa. Em seguida passou a autografar livros para os presentes a solenidade.

POR ONDE ANDEI

Com aproximadamente 300 páginas, o livro “Por Onde Andei” foi publicado pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural, do historiador mourãoense Jair Elias dos Santos Júnior. O mestre de cerimônia da noite de autógrafos foi o jornalista Ilivaldo Duarte (membro da Academia Mourãoense de Letras).

Na obra, Marcos Corpa narra os momentos mais marcantes de sua vida, distribuídos em oito partes: a infância em Caconde, os estudos na Universidade Federal do Paraná, os anos de trabalho e alegrias em Campo Mourão (onde começou com uma clínica de 80 metros quadrados) e sua passagem por empreendimentos e por entidades, como a Sociedade de Radiologia do Paraná e a Acicam (que presidiu na gestão 1997-1999). Ele também fez parte do grupo que fundou o Colégio Integrado (atualmente o Centro Universitário Integrado) e foi sócio fundador do Rotary Gralha Azul. O livro relata ainda suas viagens pelo mundo e seu amor pela fotografia.

O livro tem mais de 50 fotos e documentos, além de depoimentos de familiares, amigos e colaboradores que ajudaram a construir a sua história em Campo Mourão.

Marcos Corpa tem três filhos: Marcos, Maria Carolina e Ana Cristina.