População Indígena recebe atendimento da assistência social

O grupo indígena que se instala provisoriamente em Campo Mourão em um terreno cedido pelo Município está sendo assistido pela política de assistência social, com orientações em relação aos cuidados com as crianças, questões de higiene do espaço cedido e inclusive com o fornecimento de alimentos.

O grupo de indígenas é da etnia Kaigangue, que se caracteriza pela venda dos artesanatos para o suprimento de suas necessidades de sobrevivência. “A melhor forma de auxiliar essa população é pela compra dos artesanatos ao invés de dar dinheiro, evitando assim a prática da mendicância”, orienta a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan.

Ela lembra que foi assinado um termo com a comunidade indígena para utilização do espaço de acomodação temporária, onde foram estabelecidas algumas regras onde cabe ao município fornecer a estrutura, água e luz e disponibilizar coletores de lixo. Os indígenas devem manter o local organizado, não ultrapassar o número de 25 pessoas e o tempo de permanência de no máximo 30 dias.

“O acompanhamento deste grupo tem sido realizado pela equipe do CRAS e CREAS e até o momento, estão cumprindo o que foi acordado”, afirma a secretária.