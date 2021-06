Policial perde pochete com documentos e oferece recompensa a quem encontrar

Um policial pertencente à Polícia Rodoviária Federal (PRF) procurou a Polícia Militar de Campo Mourão na tarde desta quarta-feira (9), para relatar o extravio de uma pochete, contendo sua carteira funcional, porte de arma e também um carregador de pistola contendo munições de calibre 9mm.

O extravio dos materiais pode ter ocorrido nas imediações do Terminal Rodoviário de Campo Mourão. Qualquer informação entrar em contato com a PRF, pelo telefone 191, ou pelo 190, com a Polícia Militar. O policial oferece gratificação para quem encontrar.