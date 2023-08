Policiais do 11º BPM se destacam na prova Militar de Ferro, em Maringá

Dois soldados da 2ª Classe do 11º Batalhão da Polícia Militar conseguiram grande performance na prova Militar de Ferro, realizada nesse domingo (24) pelo 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá.

A competição é considerada funcional, porque mescla atividade física com técnica policial. Foram 4 km de corrida seco e mais três molhados, natação, rastejo na lama, e desmontagem e montagem de pistolas, todos fardados.

As provas ocorreram na sede do 4º Batalhão da PM, nas piscinas da Unicesumar e na Escola de Segurança de Maringá.

Cerca de 170 policiais participaram da prova, que exige do policial treinamento físico e técnico constante. O resultado obtido por policiais ainda em formação, causou até surpresa pelo alto nível de dificuldade e pelo grande número de participantes.

O soldado 2ª Classe, Moraes ficou em segundo, enquanto a soldado Carraro terminou na quarta colocação, ambos com lugar no pódio. “o 11º Batalhão participou com oito policiais e dois deles conseguiram esse grande feito. É um orgulho para todos nós, demonstrando que temos policiais bem preparados”, disse o tenente Leniel Correia.

O soldado Moraes ficou feliz pela conquista, destacando também o empenho de cada participante. “Não esperava esse resultado, mas me dediquei muito para essa prova e dei o meu melhor. Além desse segundo lugar, a soldado Carraro ficou em 4º lugar, e os outros participantes de Campo Mourão também tiveram ótimas performances”, declarou.