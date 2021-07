Polícia Rodoviária prende rapaz com moto furtada em Maringá

Um rapaz foi detido pela Polícia Rodoviária Estadual, na PRC 158, com uma moto furtada em Maringá. Ele havia alterado a placa da moto com fita adesiva.

A equipe policial, sob o comando do subtenente Dioney, fazia patrulhamento na rodovia, quando abordaram o motociclista. O condutor demonstrou certo nervosismo durante a abordagem, quando então os policiais constataram que ele estava sem documentos pessoais e sem o documento da moto.

Foi constatado ainda que a placa da moto estava com fitas adesivas, de modo que modificava a numeração oficial: ARA 8827 – Honda CG 125 Fan de cor preta, diferente do veículo abordado.

Com isso a equipe verificou que a moto estava com alerta de furto da cidade de Santo Antônio da Platina (PR). Ficou constatado ainda que a placa da motocicleta é ARA 6027 – Honda CBX 250 Twister, de cor cinza que está com o chassi raspado. Com a fita adesiva, ele havia transformado o seis, e o zero em oito.

Pela numeração da placa, os policiais verificaram que essa moto possui alerta de furto na cidade de Maringá. O condutor de 25 anos, informou que tem passagem por furto no ano de 2018. O veículo foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru, juntamente com o condutor.