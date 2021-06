Polícia Rodoviária intensifica fiscalização nas estradas estaduais durante o feriado

Durante as abordagens serão feitas orientações sobre as restrições estabelecidas no decreto estadual que trata de medidas de combate à pandemia. O principal objetivo da operação é evitar acidentes de trânsito para auxiliar o sistema de saúde, que está sobrecarregado por conta do aumento de pacientes com Covid-19.

Segundo o comandante do BPRv, tenente-coronel Welleton Joserli Selmer, a orientação é que as pessoas sejam mais conscientes e evitem viajar durante o feriado, colaborando com as medidas de enfrentamento à pandemia.

“Desde o dia 28 de maio estamos promovendo uma série de operações nos 54 Postos Rodoviários do BPRv. O trabalho é focado na utilização de etilômetros aos condutores de veículos para coibir a embriaguez ao volante, além de uso de radares móveis para flagrar o excesso de velocidade, duas infrações frequentemente cometidas e que podem causar acidentes graves. As abordagens também visam combater infrações e crimes que operam nas rodovias, como o tráfico de drogas”, disse.

Os efetivos operacional e administrativo do batalhão serão direcionados para aumentar a presença da Polícia Militar nas rodovias estaduais, intensificando abordagens a veículos, vistorias e operações com radares móveis. “Vamos aplicar o máximo do efetivo da Capital e Interior. O efetivo da sede do BPRv estará nos Postos Rodoviários do Litoral, por exemplo”, disse o tenente-coronel Selmer.

ABORDAGENS

O planejamento prevê, ainda, abordagens a postos de combustíveis e pontos comerciais às margens das rodovias estaduais para coibir aglomerações e também fazer testes de alcoolemia. “Sabemos que alguns condutores utilizam esses estabelecimentos para adquirir e consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir. Por isso, faremos abordagens para evitar que essas pessoas, se estiverem embriagadas, assumam a direção e causem acidentes”, detalhou.

Durante as abordagens também será usado o etilômetro passivo, em que o motorista não tem contato físico com o dispositivo para constatar a presença de álcool na expiração. “Se o teste for positivo, o condutor fará outro exame com o etilômetro profissional. Caso haja confirmação, ele receberá a notificação por embriaguez ao volante ou o encaminhamento à delegacia, dependendo da quantidade de álcool por litro de ar constatada durante”.

AUTUAÇÕES

Segundo o tenente-coronel Selmer, de sexta-feira (28 de maio) até esta terça-feira (01/06), 59 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante nas estradas estaduais durante as fiscalizações. “Isso quer dizer que a Polícia Rodoviária retirou de circulação 59 pessoas potenciais causadoras de acidentes. Vamos continuar com esse trabalho durante e depois do feriado, prevenindo os acidentes”, acrescentou.