Polícia Militar recupera moto roubada

Uma motocicleta Honda/CG 150, que havia sido roubada na noite de segunda-feira, foi recuperada pela Polícia Militar na rua Da Província, no jardim Lar Paraná.

O veículo estava abandonado na rua e foi encaminhado à delegacia. Momentos depois a PM recebeu informações dando conta que a motocicleta utilizada pelos autores do roubo estaria em uma oficina, na rua Caçanjurê.

No local os policiais identificaram uma Honda/CG de cor vermelha. Ela estava com a placa informada pela vítima do roubo no momento da confecção do boletim de ocorrência.

O proprietário da oficina informou que uma pessoa havia deixado a moto para consertar, porém não soube informar quem seria, pois o mesmo não tinha cadastro de clientes.

Diante dos fatos a moto também foi encaminhada até a 16ª Subdivisão Policial.