Polícia Militar continua atuando para desobstruir rodovias em todo o Estado

A Polícia Militar do Paraná segue atuando para fazer a liberação dos trechos bloqueados nas rodovias estaduais. Até o início desta manhã, são 16 pontos de bloqueios, sendo um total e 15 parciais.

Além disso, foram liberados totalmente 66 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes. Foram realizadas também 27 atuações do Corpo de Bombeiros para apagar focos de incêndio e remoção de objetos, desde o dia 31 de outubro.

A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíam as vias e limpeza de 10 locais de bloqueio. Foram empregados 4,5 mil policiais militares e 1.550 viaturas da PM. Pelo Corpo de Bombeiros, foram empregadas 333 viaturas e 682 militares.

Foram confeccionados 132 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças. Também foram identificadas 35 lideranças. Uma pessoa foi encaminhada para assinatura de termo circunstanciado por flagrante de desobstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem policial.

A PMPR realizou, até o momento, seis escoltas de caminhões, sendo duas de alimentos perecíveis e quatro de combustíveis.

A Polícia Militar do Paraná emitiu 66 autuações de trânsito de veículos, sendo que 15 foram autuados por resultarem no bloqueio de rodovias. Vale ressaltar que a PMPR está cumprindo integralmente as determinações judiciais a fim de restabelecer, o mais breve possível, a normalidade nas rodovias que cruzam o nosso estado.

A PMPR informa que os números são atualizados de hora em hora podendo haver novos pontos de bloqueio entre uma atualização e outra