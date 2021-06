Polícia Civil empossa novos escrivães no fim deste mês

Para o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, a chegada de novos escrivães vai contribuir de forma significativa para os trabalhos de polícia judiciária. “Esse reforço no quadro traz uma melhor estrutura de trabalho para os policiais civis que estão na linha de frente e, com certeza, uma prestação de serviços de excelência para a população”, afirmou.

A posse ocorrerá no Grupo de Recursos Humanos Setorial, bairro Centro Cívico, em Curitiba. As informações podem ser acessadas pelo portal da PCPR ou diretamente em www.policiacivil.pr.gov.br/Concurso2018. A verificação do horário e local indicado consta no anexo disponível na aba “Convocação”.

Os novos servidores que optarem por não tomar posse no dia e horário estabelecidos deverão agendar a nova data com um dia de antecedência, através do e-mail [email protected], observado o prazo legal de 30 dias a contar da data da publicação do Decreto de Nomeação no Diário Oficial do Estado do Paraná.

Para que os escrivães saibam quais os protocolos adotados em virtude da Covid- 19 é preciso baixar o anexo contido na aba de “Procedimentos”. O documento também contém orientações sobre a documentação e links para emissão das certidões e atestados necessários para a posse.

Já os candidatos que optarem por prorrogação de posse, em razão de outro cargo público ou motivo particular, deverão protocolar pedido de prorrogação conforme modelo anexo na aba “Prorrogação de Posse”, apresentando justificativa e documentos. Demais informações podem ser verificadas no anexo da aba “Convocação”.

A efetivação do exercício do cargo se dará com a matrícula e a presença do servidor no curso de Formação Técnico Profissional da carreira de Escrivão de Polícia na Escola Superior da PCPR, o qual tem duração média de cinco meses. Após a formação, os servidores serão designados de forma estratégica para trabalhar em delegacias da PCPR.

Os procedimentos referentes ao curso de formação se iniciarão por Ensino a Distância (EAD), que serão comunicados pela Escola Superior da PCPR, através do e-mail particular e telefone cadastrados na ficha funcional da posse de cada candidato.

A matrícula dos alunos no curso de formação será realizada por portaria publicada no Diário Oficial do Paraná.

CONCURSO

Para aumentar ainda mais o efetivo da Polícia Civil está em andamento o concurso para delegado, investigador e papiloscopista, o qual possibilitará, ao todo, a ampliação de 400 vagas, sendo 50 para delegados, 300 para investigadores e outras 50 para papiloscopistas. A aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos, será no dia 03 de outubro de 2021 e no dia 12 de dezembro deste ano ocorrerá as provas de conhecimento específico para as vagas de delegado de polícia.