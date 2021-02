PM salvou homem durante incêndio a residência

Policiais militares de Campo Mourão retiraram um homem de 58 anos da casa em que ele morava, após o imóvel ser tomado pelo fogo, na madrugada de domingo. A ocorrência foi registrada por volta das 2h30, na rua Nossa Senhora Aparecida, na Vila Cândida.

A equipe policial chegou antes do Corpo de Bombeiros, e encontrou fogo de grandes proporções, já se espalhando por toda a residência. Ao serem informados de que havia uma pessoa dormindo na casa, os policiais decidiram entrar na casa, mesmo com a fumaça já tendo tomado o local.

O homem foi retirado do local pelos policiais, sem ferimentos. Até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros os policiais não mediram esforços para tentar conter as chamas.

O morador disse que colocou fogo em algumas peças de roupas velhas na varanda da casa, porém acabou dormindo logo depois, sem imaginar que as chamas pudessem atingir o imóvel.