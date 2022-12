PM recupera duas motocicletas furtadas recentemente

Duas motocicletas com registro de furto foram recuperadas por policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar, por volta das 10h desta quinta-feira (30), no jardim Tropical, em Campo Mourão.

Após troca de informações com policiais militares do 7º BPM, que tem sede em Cruzeiro do Oeste, os policiais localizaram, em um casa na rua Topázio, uma Honda XRE 190 que havia sido furtada na madrugada desta quinta-feira (30) na cidade de Tuneiras do Oeste, e uma Honda CG 150, que havia sido levada de Iretama no último dia 29.

Além dos dois veículos, os militares estaduais também apreenderam diversas peças de outras motocicletas. Não havia ninguém na casa e, aparentemente, o local estaria sendo usado como desmanche de motos. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.