PM realiza operação conjunta com a prefeitura para atendimento a moradores de rua

A Polícia Militar prestou apoio à Prefeitura na noite dessa quinta-feira, 29, com abordagens a moradores de rua, em vários pontos da cidade. O intuito foi resgatá-los das ruas para oferecer abrigo no Albergue Municipal.

Os policiais acompanharam as equipes do CAPS-AD, CAPS Transtorno Mental, CREAS e Comunidade Salva Vidas. Foram abordadas quinze pessoas, as quais foram devidamente orientadas sobre a assistência prestada pelo município.

Na operação, os policiais não encontraram nenhum ilícito com os abordados. Também não constatou-se nenhuma alteração entre os indivíduos. Foram distribuídas coberta/ponchos para aqueles que quiseram, sendo coletados os dados de todos.