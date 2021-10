PM leiloa 248 veículos no Noroeste e Oeste do Estado

Veículos que não servem mais para uso nas atividades policiais, mas que ainda podem ter utilização comum, serão leiloados pela Polícia Militar do Paraná. São ofertados 258 automóveis, motocicletas e vans que estão nos pátios das unidades da PM nas regiões Noroeste e Oeste do Estado. Os interessados em participar do certame devem fazer a inscrição no site do leiloeiro. Os lances são feitos exclusivamente pela internet até 13 de outubro. Mais detalhes sobre o leilão podem ser conferidos no Edital (acesse AQUI).

O leilão faz parte de um planejamento da Secretaria da Segurança Pública – junto com o Centro de Suprimento e Manutenção de Material Bélico (CSM/MB) da Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da Polícia Militar do Paraná, e o Detran-PR – para vender veículos que se tornaram obsoletos para a atividade operacional da PM, porém podem ser utilizados para circulação da população em geral

A medida é para dar a destinação legal correta aos veículos observando os requisitos de viabilidade técnica, financeira, orçamentária e jurídica

O chefe do CSM/MB, capitão Ismael Veiga, explica que a permanência deles nos pátios causa transtornos logísticos para os batalhões. “As unidades muitas vezes sofrem com falta de espaço para estacionamento e estes veículos inservíveis para a PM, pelo tempo em que se encontram parados e por estarem sujeitos as mais diversas condições climáticas, podem se tornar criadouros de mosquitos e servirem para vetores de doenças, como a dengue”, disse.

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no SITE que promove o certame, informando os dados pessoais. Está aberto para pessoas físicas e jurídicas, pessoas e empresas que não possuam algum tipo de ligação com a organização do leilão.

Os arrematantes terão que pagar à vista, em dinheiro ou cheque, assumindo também os ônus administrativos e tributários da aquisição.

Conforme consta no edital, todos os lotes serão leiloados na condição em que se encontram, ficando a cargo do arrematante a retirada do veículo do pátio após a compra, bem como a regularização de pendências administrativas e tributárias que houver.

Os veículos estão nos pátios da PM nas cidades de Maringá (4º Batalhão e 2ª EsFAEP), Cruzeiro do Oeste (7º Batalhão), Paranavaí (8º Batalhão), Campo Mourão (11º Batalhão), Umuarama (25º Batalhão), Loanda (3ª Companhia Independente), Cianorte (5ª Companhia Independente), Colorado (9ª Companhia Independente), Marechal Cândido Rondon (Batalhão de Fronteira) e São José dos Pinhais (17º Batalhão).

Agência Estadual de Notícias