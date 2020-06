PM ajuda fiscais da prefeitura a cumprir determinação de novo decreto

Várias pessoas foram notificadas no fim de semana por fiscais da prefeitura, pelo descumprimento do novo decreto que aumentou a rigidez para o controle do coronavírus, em Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada em algumas situações para dar apoio aos fiscais da prefeitura. Em um dos endereços, na avenida Jorge Walter, foi necessário a intervenção policial para acabar com uma aglomeração de pessoas.

O fato foi registrado por volta das 22h de ontem e o responsável pela residência foi notificado e orientado.

Durante o final de semana as equipes da PM auxiliaram os fiscais em diversas intervenções para que fossem cumpridas as determinações do novo Decreto Municipal.