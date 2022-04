Plateia poderá votar na melhor apresentação do Concurso Pinóquio pelo aplicativo Colab

Quem for prestigiar o Concurso Pinóquio na noite desta sexta-feira (1º) no Teatro Municipal, terá a possibilidade de votar na melhor apresentação dos concorrentes. Isso será possível pelo aplicativo Colab, uma plataforma já disponibilizada pelo município e utilizada por vários internautas.

“Colocaremos os banners no hall do teatro, onde já instalamos uma rede wifi para que o app possa ser baixado. Logo após as apresentações as pessoas poderão dar seu voto. A mais votada pelo Colab ganhará um troféu, independente do resultado da Comissão Julgadora”, explica o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco.

Ele reforça que a votação da plateia é independente e não interfere na escolha que será feita pela comissão julgadora, conforme critérios estabelecidos no regulamento do concurso, realizado para comemorar o Dia da Mentira.

O Colab é uma plataforma com funcionalidades voltada a dar suporte para a gestão mais eficiente e inovadora da administração pública. Aproximar o cidadão do poder público através da tecnologia é a proposta, dentro do projeto de governança “Cidade Inteligente”.