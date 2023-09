Plano Diretor e de Mobilidade terão mais uma agenda de oficinas públicas

A administração municipal de Campo Mourão dará continuidade ao processo do Revisão do Plano Diretor Municipal e Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. De 18 a 21 de setembro serão realizadas novas oficinas públicas com o objetivo de apresentar propostas preliminares acerca do macrozoneamento e zoneamento urbano.

As propostas preliminares dos planos serão apresentadas pela equipe da Universidade UNILIVRE – Consultoria, contratada para a execução dos serviços.

No dia 18 a oficina será na dede da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos (AREA), às 14 horas. No dia 19 serão realizadas em três horários: 8h30 e 14 horas (auditório da Casa do Empreendedor), e às 19 horas na Escola Municipal Florestan Fernandes (Caic) com a omunidade em geral.

No dia 20, às 14 horas a oficina sobre o Plano de Mobilidade será no auditório da Casa do Empreendedor e às 19 horas no Colégio Estadual Vinicius de Moraes com a comunidade em geral.

Dia 21, na Casa do Empreendedor, às 8h30, com proprietários e moradores de lotes urbanos às margens da Usina Mourão e às 19 horas, na Casa da Cultura com a omunidade em geral.

“É muito importante a participação de todas as esferas envolvidas, visto que o Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento do município e orienta as políticas setoriais, programas e projetos”, enfatiza o presidente do Instituto Municipal de Pesquisa e Planejamento, Carlos Alberto Facco.