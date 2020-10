Plano Básico de Zona de Proteção do Aeroporto é aprovado pela Aeronáutica

O Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa aprovou o Plano Básico de Zona Proteção do Aeroporto Municipal Geraldo Ghia de Aquino, de Campo Mourão. O comunicado sobre a aprovação foi enviado ao município no dia 30 de setembro.

“Esse é um documento normativo exigido para aeroportos públicos em todo o país. É um passo importante porque traz segurança as operações e dá respaldo para o município na hora de autorizar construções no entorno e dá condições de segurança para pousos e decolagens”, ressalta o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira.

Ele ressalta que o documento vem compensar todo o esforço foito quando houve o processo de interdição do aeroporto, em 2018. “Na época conseguimos a liberação com a condição de elaboração desse plano, que agora está aprovado”, comemora. Segundo ele, a partir de agora para qualquer construção nas imediações do aeroporto será exigida uma análise de Objetos Projetados no Espaço Aéreo (OPEA).

O secretário lembra que foi necessário contratar uma empresa para ajustar a situação do aeroporto à legislação da aviação civil e executar o Plano Básico de Zoneamento. Para desinterditar o aeroporto, em 2018, o município teve que assinar um Termo de Ajustamento do Conduta (TAC) comprometendo-se a sanar irregularidades detectadas.