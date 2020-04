“Planejar o Futuro e Buscar Resultados” foi tema de live na Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) tem desenvolvido uma série de ações com o objetivo de oferecer apoio e orientação aos empresários locais que estão sendo afetados pelos desdobramentos da pandemia da Covid-19, com a retração da economia. Na noite desta quinta-feira (23/4), a entidade realizou live pelo facebook com a consultora de planejamento estratégico Cris Schneider, sobre “Planejar o Futuro e Buscar Resultados”.

O evento teve por finalidade auxiliar as empresas locais a encontrarem o caminho certo em meio à crise provocada pelo corona vírus, afetadas pelo período de recesso das atividades produtivas, isolamento social e a retração da demanda por parte dos consumidores. Também o presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva, além do consultor regional da Faciap, Anderson de Almeida, participaram da live.

A convidada especial, Cris Schneider, tem 18 anos de experiência na área de consultoria para grupos de empresários no Programa Empreender. Também é consultora em gestão empresarial e liderança. Durante sete anos atuou na Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) com desenvolvimento organizacional de entidades empresariais. Como credenciada no Sebrae, há 13 anos atua nas áreas de instrutoria e consultoria nas áreas de planejamento estratégico, gestão empresarial, liderança e associativismo empresarial.

Atualmente, ela é parceira da Associação Comercial e Industrial de Maringá (Acim) no programa Empreender Mentoria, voltado a profissionais liberais, desenvolvendo comportamento empreendedor e relacionamento com o mercado.