Pioneiro de Roncador cai sobre o próprio facão e morre

Uma triste fatalidade marcou o fim de semana em Roncador. O pioneiro do município, identificada como Julio Voidelo, 75 anos, morreu vítima do próprio facão que carregava, ao cair de uma pinguela, na comunidade de Santo Antonio.

A ocorrência foi registrada pela Brigada Comunitária de Roncador, no final da tarde desse sábado, quando a equipe foi solicitada para atender a uma solicitação, que se tratava inicialmente do desaparecimento do idoso.

A comunidade fica a aproximadamente 12 quilômetros da sede do município. Como já estava anoitecendo, a equipe demarcou o local e voltou para Roncador. No entanto, um filho de Voidelo manteve as buscas e encontrado seu pai a beira de um rio, já sem vida.

A equipe de socorristas acompanhada de uma equipe da Polícia Militar retornou até o local e constatou o óbito. De acordo com os agentes, ao atravessar uma pinguela, o idosos caiu sobre o facão que carregava, cortando a veia artéria da virilha, o que o levou a óbito.

A Polícia Civil foi chamada e o corpo encaminhado ao IML de Campo Mourão. O velório teve início às 18 horas deste domingo na Capela Mortuária de Roncador, e o sepultamento será nesta segunda-feira, 3, no Cemitério Municipal de Roncador, em horário ainda a ser definido. Voidelo deixa a esposa Isabel, e os filhos Sidnei, Juliano e Cleber.

Com informações: Voceeregião