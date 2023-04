Patrulha Escolar discute medidas de segurança com gestores de escolas

Policiais da Patrulha Escolar estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira (13), com diretores e professores pedagogos das unidades de ensino do município. Em pauta as medidas de segurança nas escolas em razão dos acontecimentos que envolveram atentados em outras cidades do país e que criaram tensão social.

Além da PM intensificar as rondas em frente as escolas, a Secretaria Municipal de Educação estuda a possibilidade de implantação do “botão do pânico”, um dispositivo que permite acionamento rápido da empresa de segurança monitorada.

Todas as medidas de segurança já adotadas nas escolas foram reforçadas e servidores orientados a acionar a Polícia Militar mediante qualquer situação suspeita.