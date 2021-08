Passeio ciclístico com arrecadação de alimentos neste sábado, em C. Mourão

A Fundação de Esportes de Campo Mourão, em parceria com a PC Adventure e Rotary Clube vai realizar um passeio ciclístico neste sábado (28), que faz parte de uma ação solidária do programa Pedala Paraná, promovido pela Superintendência do Esporte do Estado. O objetivo é arrecadação de alimentos doados pelos participantes para serem distribuídos a famílias carentes.

A concentração para a largada será às 14 horas, na Praça São José e o percurso vai até o Parque do Lago. Grupos de ciclistas que vão prosseguir com outros roteiros também como parte do evento. A formação de grupos participantes é voluntária sem número mínimo ou máximo. Os alimentos não perecíveis que ainda não foram entregues durante a semana podem ser levados até o local da largada, na Praça.

“Além de ajudar o próximo quem participar também estará praticando uma atividade saudável”, ressalta o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima. Todos os participantes do Pedala Paraná Solidário receberão certificados digitais e o município campeão será escolhido através da proporcionalidade do número de cestas básicas arrecadadas.

Haverá em Curitiba uma central de supervisão e controle geral do evento e os alimentos serão distribuídos aos municípios de origem. A listagem dos colaboradores e grupos participantes serão divulgados no site www.esporte.pr.gov.br