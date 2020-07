Parque Estadual Lago Azul completa 23 anos

Localizado numa área de 1.749 hectares, o Parque Estadual Lago Azul é uma Unidade de Conservação e abriga várias espécies raras e ameaçadas de extinção. Aberto ao público em 1997, o local foi criado pelo estado após grande apoio popular, por meio das entidades civis e de ações políticas ocorridas na época, pois a área pertencia à Copel, em face da usina hidroelétrica Mourão.

Fato decisivo para a criação do parque, a instalação do Centro Regional de Educação Ambiental aconteceu durante a nossa gestão como secretário da Agricultura e Meio Ambiente e do então prefeito Rubens Bueno, ficando até hoje localizado na entrada do local, nas

dependências desativadas de uma hospedaria de propriedade da COPEL.

“Sem dúvidas, este é um lugar propício para visitações. O parque possui duas trilhas e que no meio do caminho revelam ao visitante o motivo do seu nome. Esta foi uma importante conquista para nosso município. Trabalhamos em conjunto com o Governo do Estado (IAP) e a sociedade civil organizada de Campo Mourão para que este local fosse construído. Desde o seu início, nos debates para a criação do Centro Regional de Educação Ambiental, até os dias atuais, o Parque Estadual Lago Azul sempre contará com nossa atenção”, afirmou o vereador Edson Battilani.