Paróquia do Lar Paraná vai sortear um Fusca avaliado em R$ 18 mil

A paróquia Nossa Senhora do Caravággio, do Lar Paraná, vai sortear um VW/Fusca, ano 1981, avaliado em aproximadamente R$ 18 mil. Cada número da rifa da promoção “Fusca Bento” custa R$ 10,00.

“Todo o recurso será aplicado na construção do centro catequético e de eventos de nossa paróquia”, disse o padre Nilson Reis. O Fuscão, na cor azul, é todo equipado e chama a atenção dos amantes do modelo.

O veículo possui rodas 19 perfil 40 e oito polegadas e interior é todo em caramelo. O volante é esportivo, faróis de milha e escape tuning. “Serão sorteadas 15 chaves, uma a cada dia da novena da padroeira, que acontece de 18 a 26 de maio. As demais chaves serão sorteadas no dia 29 de maio, dia do almoço da padroeira”, relatou padre Nilson. Interessados poderão entrar em contato com a secretaria paroquial, pelo (44) 3524-1022.