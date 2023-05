Paróquia do Lar Paraná inicia novena da padroeira e celebra jubileu de diamante

A Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio, localizada no Lar Paraná, em Campo Mourão inicia hoje a novena à sua padroeira. Também a partir deste mês começam as celebrações em comemoração aos 60 anos de fundação da paróquia, fundada em 30 de maio de 1964.

No próximo ano a igreja celebra seus 50 anos de fundação, ou seja, é a segunda paróquia mais antiga de Campo Mourão, ficando atrás apenas da Catedral São José. Já a padroeira Nossa Senhora de Caravaggio é celebrada em 26 de maio.

NOVENA

As celebrações do jubileu começam nesta quarta-feira (17) com a novena em honra à padroeira. Todas as noites um padre convidado conduz a celebração da Novena e missa até o próximo dia 25 de maio. No dia 26, a celebração será presidida pelo padre Nilson Reis Gonçalves, titular da paróquia.

Além disso, todas as noites, após a missa, serão servidos caldos, quentão, salgados e o bolo da padroeira. Segundo o padre, cada noite uma pessoa será premiada com uma medalha de ouro, somando um total de 9 medalhas de ouro. “Durante todo o ano teremos celebrações, festas, momentos devocionais e resgate histórico, além da entrega da obra do centro catequético e centro de eventos da Paróquia”, explicou o padre.

A obra está na fase de acabamentos e conta com aproximadamente 2 mil metros quadrados, avaliada em R$ 3 milhões.

Além da parte religiosa, a igreja desenvolve trabalho social e de apoio a entidades de assistência aos vulneráveis. A Matriz conta ainda com outras quatro capelas, sendo três urbanas e uma rural.